Změny, které začnou platit od 1. července, se dotknou autobusových linek 451 a 452. „Je to reakce na přemístění některých nemocničních oddělení z Orlové do Havířova. Změny vycházejí vstříc pacientům, ale také zaměstnancům nemocnice. Načasování linek bude navazovat na směnný provoz v nemocnicích, takže se sestřičky ani lékaři nemusí obávat, že by měli problém dostat se do práce, nebo pak zase zpátky domů,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka (ODS).

Podle něj by jízdní řády měly být nastaveny tak, aby se do Havířova a zpět do Orlové bez problému dopravili také blízcí hospitalizovaných, kteří v odpoledních hodinách budou do havířovské nemocnice jezdit na návštěvy.

V Karviné budou nové zastávky

„Od začátku září se také zlepší spojení Orlové s nemocnicí v Karviné. Tam budou změny zásadnější, budou vznikat nové zastávky a příprava nových jízdní řádů zabere i kvůli nutnému vyřizování licencí mnohem více času. Od 1. září se ale určitě bude jezdit podle nového,“ dodal Unucka.

Protestovali, ale nakonec ustoupili

Z Orlové se stěhuje lůžkové interní oddělení a lůžkové oddělení chirurgie, následovat bude po přípravě potřebného zázemí i ortopedie. Přesun akutní lůžkové péče z orlovské nemocnice do dalších krajských nemocnic, který kraj připravil jako součást optimalizace zdravotní péče v regionu, vyvolal protesty.

Postavila se proti němu řada zaměstnanců nemocnice i vedení města, které zvažovalo, že by nemocnici převzalo pod svou správu. Nakonec od záměru ustoupilo.

Starosta města Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi) řekl, že aktuální jednání s krajem ohledně zkvalitnění dopravy jsou vstřícná. „Co se týče jednání kolem dopravy a dopravní obslužnosti, tak tam ta jednání probíhají velice dobře a korektně. Řekl bych, že vedení kraje si uvědomuje, že to je nutné řešit,“ uvedl Chlubna.

VIDEO: Proti rušení lůžek v nemocnici v Orlové lidi i personál protestovali.