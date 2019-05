Málokdy se vede tak tuhý boj o zachování továrního komínu. Dominik Raška, předseda spolku Svatý Václav, tvrdí, že ten, který zůstal v areálu bývalé úpravny rud, tzv. Aglomeraci, je unikátní.

„Je to zdaleka nejmohutnější tovární komín v České republice. Má u země průměr 15 metrů, v jeho horní části devět metrů. A to při výšce 101,3 metrů,“ řekl.

Franz bez něj neusnul

Za zachování komína bojují mnozí Ostravané v čele s osobnostmi ostravského kulturního života, například režisér Radovan Lipus nebo historička Lenka Kocierzová. Uspořádali mnoho veřejných debat, konal se koncert na podporu Strakáče, proběhly dvě petice.

K oblibě Strakáče se přiznal i bývalý prezidentský kandidát Vladimír Franz. „Ten komín jsem miloval od miminčích dob. Kdy mě k němu naši museli vždycky v podvečer zavézt v kočárku, jinak bych totiž neusnul. Později mi ho dědeček ve Vítkovicích musel dokonce vyrobit jakožto hračku. Byl jsem na něm závislý a dodnes jej miluju,“ napsal k debatě o komínu.

Je prý plný karcinogenů

„Vítkovice argumentují špatnou statikou, ta ale byla provedena pouze fotograficky povrchně. Nikdo nebyl uvnitř. Navíc odstřel komína by uvolnil do ovzduší karcinogeny, které tam zůstaly, jako je arsen, olovo a další. Roky nikdo nedělal studii, co v něm všechno je. Za nižší náklady by se měl naopak zaslepit,“ uvedl Dominik Raška.

Plánují průmyslovou zónu

Společnost Vítkovice ale trvá na svém záměru. „Pokračuje sanace celkem 42 objektů bývalé Aglomerace, počítáme i s demolicí komína. V rámci Dolních Vítkovic je spousta dalších památkově cenných objektů, tento komín jím pro nás není,“ řekla Eva Kijonková, mluvčí společnosti Vítkovice.

Na území je v plánu vybudování zóny pro lehký průmysl. „To území je vhodné opravdu jen pro tyto účely, nejde z něj udělat podobný turistický cíl, jako je severní část Dolních Vítkovic v oblasti vysokých pecí,“ dodala mluvčí.

Odstřel povolen

Obvodní báňský úřad rozhodl o osudu Strakáče nedávno. Komín má jít k zemi. „Určitě se odvoláme,“ neztrácí naději Raška. Rozhodnutí úřadu je zatím nepravomocné.