„Vzpomenuli jsme nejen na zesnulé horníky, ale i na ty, co tady zůstali, jejich rodiny. Ti horníci už jsou na té druhé straně lidského života, ale tady na zemi zůstali ti, kteří mají velký smutek a pro které tyto svátky určitě nebudou svátky radosti. S nadějí chceme vyjít vstříc i rodinám a všem těm, kteří dnes prožívají zármutek,“ řekl stonavský farář Roland Manowski-Słomka.

Mše se nesla v hlubokém zármutku a vzpomínkám na zesnulé. Po celou dobu zde stáli i horníci, kteří drželi stráž. „Je to vyjádření úcty jejich kolegům,“ dodal stonavský farář. Na konci půlnoční mše také přečetl seznam padlých horníků. „Za ně jsme pak zazpívali snad tu nejznámější koledu: Tichá noc, přesvatá noc. V češtině i polštině. Jednak i proto, že jsme na území, kde žijí Češi i Poláci,“ tak farář ukončil půlnoční mši.

délka: 04:24 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Při mšti uctili v dole uhořelé horníky Karel Janeček

Smrt horníků se připomenuli i v Karviné

V kostele Povýšení svatého Kříže v centru Karviné také vzpomenuli na padlé havíře. „Nemůžeme to pochopit, ani to nechtějme pochopit, je třeba to přijmout, že tak se to stalo. I takové Vánoce mohou být,“ řekl karvinský farář Przemysław A. Traczyk.

Karvinští po tragédii zrušili i program Vánočních trhů na nedalekém náměstí. „Když jsem v sobotu procházel náměstím, zrovna se rozdělávala scéna. Někteří nadávali, někteří na ten punč nebo svařák zašli. Dneska lidem bylo líto, že nebyl program, nebyli koledy, nebylo vytrubování, ale bůh stejně přichází,“ hodnotil farář smutnou vánoční atmosféru v Karviné.