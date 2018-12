„Advent spojený se stavbou kostela ještě trvá. Jen Pánbůh zná čas, jak se píše ve Starém zákoně. Tak jako tehdy lidé čekali na Mesiáše, my dnes také a modlíme se, aby ten čas již brzy nadešel,“ sdělil u spáleniště duchovní Kazimierz Płachta (63).

Jeho slovům naslouchalo několik desítek věřících i přesto, že mši vyslechli pod širým nebem. „Čekáme s velkou nadějí na výstavbu nového kostela. Co se týká trestu těch, kteří kostel vypálili, to už je věcí spravedlnosti,“ dodal.

Mladí i starší z jeho farnosti tak jako vloni stvořili živý betlém. „Zima mi není, jsem rád, že jsem tu,“ usmíval se nejmenší ze všech Filípek (3), který se pro slavnostní chvíli změnil v Ježíška. Stál s tátou Vladislavem (55) přímo na spáleništi.

To pod křížem, který jediný běsnění paličů přečkal. „Dali jsme se do toho spontánně, bez přípravy. My se nepřestali modlit a doufat. Máme naději, že brzy budeme mít nový kostel. Musíme mít nejen naději i trpělivost,“ vyznal se tatínek, zpodobňující Josefa.

délka: 03:39 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Modlili se pod širým nebem. Kostel je v nedohlednu Karel Janeček

Dva ze žhářů už »bručí«

„Odsouzený mladistvý je ve výkonu trestu, neboť mu byla naším soudem přeměněna vazba na výkon trestu, u zbylých dvou obžalovaných řeší nástup do výkonu trestu Krajský soud v Ostravě,“ řekl Blesku mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Stanislav Cik. Mladistvý kostel zapálil, odsedí 3,5 roku.

Za mřížemi je i Jakub B. (19), který oba kumpány ke kostelu přivezl, a který odpykává osmiletý trest. „Jeden z odsouzených do výkonu trestu nastoupil, druhý požádal o odklad ze zdravotních důvodů,“ potvrdila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Karin Kantorová. O odklad požádal invalida Jan B. (19), který byl mozkem gangu a má sedět 9 let.

Průzkum spáleniště skončil: Co vše se podařilo nalézt?

„Archeologický výzkum kostela končil 4. července. Dokumentovány byly pozůstatky spodní části stavby, především základové zdivo kostela.

Podařilo se mimo jiné doložit, že kostel byl založen v místě, kde předtím shořela nějaká starší sakrální dřevěná stavba. Důležité jsou také nálezy keramiky, předběžně datované do 13. století, které dokládají dlouhou tradici zdejšího osídlení.“

Kdy se začne stavět?

Pan farář Kazimierz Płachta si posteskl, že kvůli výzkumu nebylo možné stavět nový kostelík.

„Jistě je zájmem všech zainteresovaných osob a institucí, aby se výstavba repliky kostela zbytečně neprotahovala. Není ale žádný důvod pro to, stihnout vše v nějakém neúměrně krátkém čase. Časový nárok s sebou nese příprava projektové dokumentace, která vychází jak z dokumentace spálených pozůstatků, tak i z archivních průzkumů.

Důležité je poskytnout dostatečný časový prostor pro přípravu stavebního materiálu, pro diskuzi o použitých stavebních technologiích a také ke ztvárnění interiéru kostela a jeho umělecké výzdoby. Jedině tak může vzniknout důstojná náhrada této vzácné stavby.“