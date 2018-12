Blíženci

Pro Blížence je dnes favoritem jejich práce, ve které se viditelně zlepšují. Prostě si našli cestičku, co jim skvěle vyhovuje. S kompromisem mezi kolegy je spokojený i šéf, ale bůhví, jaké to bude mít následky pro celý tým. Uvidíme, to jen čas ukáže.