Ke střetu došlo na okraji Bučovic ve směru na Vícemilice krátce před půl jedenáctou dopoledne. Podle všeho osobák ze zatím nezjištěných příčin přejel do protisměru. Jde o zatáčku s plnou čarou, ve které je povolena sedmdesátka. Hned za ní číhá na šoféry úsekové měření rychlosti.
„Dopravu na silnici I/50 v Bučovicích zastavila tragická dopravní nehoda. Střetl se zde osobní vůz s nákladním. Na místě zasahují složky IZS včetně vrtulníku. Řidič osobního vozu na místě zemřel. Komunikace bude delší dobu uzavřená, policisté dopravu odklání,“ uvedla policie na sociální síti X.
„Na místo jsme poslali kromě pozemních posádek i vrtulník, nicméně jeden člověk bohužel zemřel ještě před naším příjezdem,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Bučovice vážné nehody přitahují
K podobné tragédii došlo u Bučovic 6. listopadu. Mladý řidič (18) riskantně předjížděl a naboural do osobáku řízeného ženou (†39). Ta vážným zraněním na místě podlehla.
Přesně před rokem vyhasl u nedalekých Maref život jiné řidičky, která také přejela do protisměru a srazila se s dalšímvozem. V nemocnici skončili tři zranění cestující – muž, žena a dítě.
Bučovice jsou díky silnici I/50 každý den přetížené záplavou osobních i nákladních vozidel v obou směrech. Úlevu má přinést až plánovaný obchvat města.
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