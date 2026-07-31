V kampusu sídlí lékařská a přírodovědecká fakulta, a fakulta sportovních studií. Do nových budov v komplexu BioPharma Hub brzy přesídlí také farmaceutická fakulta. S počtem studentů, akademiků i zahraničních výzkumníků roste podle vedení univerzity potřeba ubytování v bezprostřední blízkosti kampusu.
„Nestačí budovat špičkové učebny, laboratoře a výzkumná centra, stejně důležité je vytvořit kvalitní podmínky pro život lidí, kteří v nich studují, vyučují a bádají. Dostupnost bydlení dnes naši uchazeči dlouhodobě označují za problém číslo jedna,“ uvedl rektor Martin Bareš.
Peníze vlastní i z úvěru
Ubytovací areál vyroste na nároží ulic Netroufalky a Kamenice. Na ploše přibližně 9000 m2 vzniknou tři výškové budovy. Dvě budou sloužit jako studentské koleje, třetí nabídne nájemní bydlení určené především akademickým pracovníkům, výzkumníkům a dalším zaměstnancům univerzity. Součástí projektu bude podzemní parkování, pobytová střecha a nové veřejné prostranství.
Investici pokryje univerzita z úvěru Národní rozvojové banky z programu Dostupné nájemní bydlení, kde získá 481milinu, dalších 74 milionů si univerzita půjčila od Komerční banky a 184,6 milionu investuje z vlastních prostředků.
Pomůže to celému regionu
„Investice do moderního kampusu pomáhají zvyšovat dostupnost a kvalitu vzdělání, posilují konkurenceschopnost českých univerzit a přispívají k rozvoji regionů,“ uvedl předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidetzký.
Zhotovitele stavby chce univerzita vybrat v první polovině příštího roku, se zahájením stavby se počítá v srpnu 2027, s dokončením v červnu 2030.
Úvěr z Evropské investiční banky před lety pomohl univerzitě také se stavbou bohunického kampusu. Letos jej splatila.
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