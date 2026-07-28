„Přijely jsme v půl deváté ráno a už bylo těžké najít pěkný strom, ale našly jsme. Něco necháme na jídlo a ostatní zavaříme, a to ještě dnes,“ řekla Barbora Hoffman (26) z Pánova, která přijela s mámou Martinou Kobylkovou (56).
Na paběrky už musel spoléhat Jakub Strouhal (37), který přijel z Mikulova. „Přijel jsem v devět. Moc toho není, ale něco zavařím,“
bral to s úsměvem, přičemž musel procházet sadem.
Zemědělci z Mikulčic přiznali, že letos to bylo s broskvemi špatné. „Letošní úrodu výrazně ovlivnily jarní mrazy a dlouhodobé sucho. Broskví je proto letos méně a plody jsou drobnější,“ uvedli na svém facebookovém profilu.
Při samosběru přesto nastavili lákavou cenu 40 Kč/kg. „Většinou se jedná o odrůdu Redhaven, která je známá pevnou dužinou, výbornou chutí a je ideální jak k přímé konzumaci, tak i na zavaření,“
doplnila zemědělci, kteří zájemcům ve středu radí, aby si přivstali. „Na každého nemusí vyjít,“
upozornili.
Barbora Hoffman (26) přijela na broskve z hodonínského Pánova.
Autor: Hynek Zdeněk