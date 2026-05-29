Ta vyrazila do terénu nedaleko Říčan i s dcerou Lolou vůbec poprvé. „Vstáváte nad ránem, moc se nechce, ale východ slunce, krásná louka a pak neskutečný zážitek to vynahradí. Najdete bezbrannou srnečku a zachráníte ji,“ svěřila se zpěvačka.
Blesk.cz potvrdila, že po návratu ze Slovenska půjde opět do další akce. „Je to nepopsatelný, nepřenositelný pocit. Podporuji různé nadace pejsků, koček, ale tohle je aktuální téma,“ dodala Dara s tím, že přispěla na nákup dalšího dronu s termovizí.
Každý nový dron zachraňuje životy zvířat
Dobrovolnické skupiny „pátračů“ podporované sdružením Běhejme a pomáhejme útulkům nyní vládnou 11 drony, na další probíhá sbírka. „Každá pomoc a každý nový dron jsou jistotou, že zachrání další zvířecí životy,“ podtrhl Sokolík.
Zpěvačka Dara Rolins se zapojila do záchrany srnčích mláďat v ohrožení (26.5.2026) sdružení Běhejme a pomáhejme útulkům
Děsivé číslo
Mláďata srny rodí v květnu a v červnu, kdy zemědělci zahajují senáže. Ročně v Česku zahyne při senosečích až 60 tisíc srnčat, ale i další drobné zvěře jako zajíci či ptáci hnízdící na zemi. Je to způsobeno tím, že mláďata se při přiblížení nebezpečí přikrčí a nejsou vidět ve vysokém porostu.
V případě nálezu bílé srnky jde o vzácnou genetickou odchylku v přírodě, která může být způsobena albinismem nebo leucismem. Z biologického hlediska znamená ztrátu pigmentu srsti. V reálném životě ale bílá barva podle znalců znamená pro zvíře velkou nevýhodu. Kvůli absenci maskování je snadným terčem pro přirozené predátory a často trpí zdravotními komplikacemi.
Tabu pro myslivce
Mezi lovci se traduje přísná pověra, že kdo bílého srnce nebo srnu zastřelí, toho do roka postihne velká smůla či smrt. Většina myslivců taková zvířata z úcty k tradicím přísně chrání.