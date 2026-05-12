„V souvislosti s prasklým ramenem jeřábu v Brně na ulici Vodařská hlídky uzavřely nejbližší okolí a pomáhají s evakuací osob z dotčených domů. V místě počítejte s komplikacemi v dopravě,“ uvedla dopoledne policie na síti X.
„Jen z domu, kde je i mateřská škola, šlo o 61 evakuovaných dětí, 15 zaměstnanců a osm lidí ze stravovacího zařízení. Z dalších budov se lidé evakuovali i sami, celkový počet znám není,“ řekl mluvčí policie Petr Vala. Policisté doplnili, že důrazně žádají veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Lidé mají dbát pokynů policistů.
V Brně v Horních Heršpicích se nalomilo rameno stavebního jeřábu. (12. 5. 2026) PČR
Mezi nejpravděpodobnější příčiny, se kterými pracujeme, patří buď technická závada na jeřábu, nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene.
Stavební jeřáb s nalomeným ramenem se podařilo ve větší míře zajistit před 15. hodinou odpolední. Policie tak obnovila dopravu ve Vodařské ulici.