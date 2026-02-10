Firma začala lokalitu pro odvoz odpadu chystat v pondělí. Podle ministerstva životního prostředí už tehdy pozdě odpoledne odjel do Německa první kamion s naloženým odpadem. Druhý firma přistavila dnes.

Místo vyčistí do 3 týdnů

„Následně se počítá s tím, že z místa bude každý den odjíždět jeden plně naložený nákladní vůz," uvedlo ministerstvo na síti X. Práce potrvají dva až tři týdny, podle vývoje počasí. Veškeré práce hradí německá strana.

V Brně leželo podle České inspekce životního prostředí více než 317 tun plastů, laminátů a dalších materiálů z demontáží letadel či větrných turbín. V letech 2024 a 2025 je tam bez povolení navezla firma Roth International.

Jednatele firmy zatkli

Stejná firma byla zodpovědná také za skládku nelegálního dopadu v Jiříkově na Bruntálsku. Německé úřady loni v srpnu zadržely v této souvislosti jednatele firmy, kterého viní z toho, že od roku 2022 vyvezl do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech. Muž je od té doby ve vazbě.

Zodpovědnost za odvezení odpadu z nelegálních skládek v Česku převzala mezitím regionální vláda Horní Falce, jednoho z bavorských správních regionů. Zhruba 300 tun odpadu z Jiříkova už odvezla firma, kterou tím německé úřady pověřily, na podzim loňského roku.

