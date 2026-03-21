„Příběh jelena milu patří k nejpozoruhodnějším v historii ochrany přírody. Tento exoticky vyhlížející jelen byl ve volné přírodě vyhuben již kolem roku 200 našeho letopočtu. Poslední exempláře přežívaly pouze v čínském císařském parku,“ upozornil mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
Zachránil je botanik
Tam si jelena všiml francouzský jezuita, zoolog a botanik Armand David, podle kterého se jelenovi říká také Davidův. Klíčové pro záchranu druhu bylo následně rozhodnutí anglického šlechtice Herbranda Russella, hraběte z Bedfordu, který na svém panství v Anglii shromáždil stádo schopné reprodukce. Císařský park byl totiž mezitím zničen.
Od Russella se jelen dostal do zoologických zahrad a v 80. letech minulého století do obnoveného císařského parku. Aktuálně se podařilo populaci na celém světě rozšířit na devět tisíc kusů. „Projekt Archa jménem Zoo chce upozornit na to, jak lidská činnost vede k vyhubení druhu a jak náročné je vrátit vyhubený druh zpět do přírody,“ vysvětlil Bedřich.
