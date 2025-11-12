Vyšetření odhalilo kromě běžného opotřebení zubů i to, že Elsa má naprasklé hned tři zuby, konkrétně oba dolní špičáky a jeden řezák. Na rentgenu dále zvěrolékaři objevilli váčky na obou špičácích. Ty ukázaly na zánět, který se ze zubů postupně přesouval na čelistní kost.
Řezák musel ven
Elsu na několik hodin uspali, zákrok vedli specialisté z Veterinárni univerzity. Řezák musel nakonec ven, naopak oba špičáky ošetřili zbroušením a vyčištěním zubních kanálků. Oba zachráněné zuby uzavřeli cementem a pryskyřicí.
Specialisté z Veterinární univerzity zachránili medvědici Else dva špičáky, naopak řezák musel ven Zoo Brno
„Elsa po návratu od zubaře do výběhu viditelně ožila a především se jí vrátil původní apetit," řekl mluvčí zoo Jan Bedřich.Téměř 200 kilogramů vážící medvědice dostává kromě masa a mořských ryb také zeleninu, třeba řepu nebo mrkev.
Coru zuby netrápí
Elsa přicestovala společně s parťačkou Annou na jih Moravy loni z německého Bremerhavenu, Spolu s ní dorazila i zdravotní dokumentace, ve které se na její trable se zuby upozorňovalo. Aktuální zákrok by měl její chrup ponechat několik let v klidu. Ve výběhu je ještě s tradiční hvězdou brněnské zoo medvědicí Corou (26).