Síly spojili pracovníci národního parku Podyjí a Pozemkový spolek Hády. Skládku pracovníci správy našli při likvidaci invazních akátů a janovců. Tyto nepůvodní druhy rostly na vyvýšeném terénu na rozhraní sadu a vřesoviště, pod nimiž se skládka ukrývala.

„Našli jsme ji už loni v listopadu, tehdy ji těžká technika nahrnula na hromady. Kvůli nepřízni počasí jsme ale nemohli pokračovat, takže jsme práce dokončili až nyní," uvedl vedoucí oddělení terénní služby správy parku Petr Lazárek.

Kromě zbytků podrážek a dalšího odpadu bylo nutné odstranit i znečištěné podloží. Celkem šlo o zhruba 115 tun materiálu z plochy přibližně 1500 metrů čtverečních. „Teď bude následovat osetí plochy směsí původních trav a bylin," dodal Lazárek.

Další skládky čekají

Černé skládky z období před rokem 1989 likvidovali pracovníci národního parku už dříve. Například z oblasti u Devíti mlýnů odvezli až 60 nákladních aut odpadu. O devíti dalších skládkách z té doby v národním parku ještě vědí, o jejich likvidaci se teprve bude jednat.

Národní park Podyjí, jenž spolu s Lednicko-valtickým areálem patří k nejnavštěvovanějším místům Jihomoravského kraje, je oblíbený pro možnosti pěší a cyklistické turistiky. V roce 2000 ho ocenila Rada Evropy Evropským diplomem za příkladnou péči o přírodní dědictví.

