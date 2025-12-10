„Před zraky svých studentů muž z neznámých důvodů ztratil kontrolu a vrazil do stromu,“ napsal rakouský web OE24. Jaroslav M. († 64) podle serveru 5 Minuten při poskytování první pomoci ještě se záchranáři komunikoval, jeho stav se ale rychle horšil. Na místo dorazil i vrtulník, jehož posádka marně prováděla oživovací pokusy.

Kurz pokračuje

K tragické události se vyjádřila i škola. „Po pádu na sjezdovce náhle zemřel náš kolega. Tato zpráva je pro nás všechny velmi bolestivá,“ reagoval na tragédii ředitel Jiří Uher s tím, že po pečlivém zvážení situace bude lyžařský kurz pokračovat.

„Z hlediska organizace i bezpečnosti je vše zajištěno. Žáci jsou pod stálým dohledem a jejich program probíhá v omezeném klidovém režimu. Děkujeme za Vaši podporu a pochopení v této náročné situaci,“ vzkázal ředitel rodičům dětí.

Podle sociálních sítí byl pedagog vášnivým řezbářem, jeho tvorba krášlí břeclavské ulice a pořádal i výstavy.

Ministerstvo je připraveno

Ministerstvo zahraničí zatím k případu nedostalo žádné informace. „Na náš zastupitelský úřad se nikdo v této souvislosti neobrátil. Pokud se tak stane, naši kolegové jsou připraveni poskytnout konzulární asistenci," sdělil mluvčí Daniel Drake.

