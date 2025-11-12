Děsivé záběry z nočního požáru: Plameny pohltily střechu školy, policie má podezření
Oheň zachvátil v pondělí 10. listopadu večer střechu Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Na místě zasahovalo třináct jednotek hasičů, vyhlášen byl třetí stupeň poplachu a plameny osvětlily celé sídliště Jižní Svahy. Policie už zahájila trestní řízení pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, škoda dosahuje 11,5 milionu korun.
Podle zlínských hasičů byl požár nahlášen ve 23:23, ale podle policie mohl vzniknout už kolem 17. hodiny. Hasiči s plameny bojovali celé hodiny, rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska. Díky jejich rychlému zásahu se oheň nerozšířil na okolní objekty.
Na sociálních sítích hasiči zveřejnili dramatické video z nočního zásahu. Na místě pracovali v těžkých podmínkách, v hustém dýmu a za svitu reflektorů se snažili dostat oheň pod kontrolu.
Policie evakuovala z vedlejší budovy dvě osoby, které se naštěstí nezranily. Po uhašení požáru hlídali policisté okolí školy, aby zabránili vstupu nepovolaných osob, a celý prostor zapáskovali. Následující den kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů provedli ohledání místa činu a začali zajišťovat důkazy.
„Prověřování příčiny vzniku požáru, které by mělo vést k odhalení pachatele, si pravděpodobně vyžádá vyhotovení několika odborných vyjádření, ať už od hasičů, nebo z kriminalistického ústavu,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
Podle dosavadních zjištění činí předběžná škoda 11,5 milionu korun. Vyšetřování dál pokračuje a policie zatím nevyloučila žádnou z vyšetřovacích verzí.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.