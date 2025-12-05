„Z Brna do Ivančic a Moravského Krumlova budou nově jezdit spoje každou hodinu po celý den. O víkendu přibude posilový vlak do Břeclavi a v neděli odpolední spoj mezi Nedvědicí a Tišnovem,“ řekl ředitel společnosti Kordis Jiří Horský.

První validátor je v Jihomoravském kraji na 5. nástupišti hlavního nádraží v Brně.

Z Ostravy až do Mutěnic

Vrací se také víkendový turistický vlak mezi Pálavou – Podyjím a Znojmem. „Více spojů bude zastavovat v Troubsku, a to od 13.15 do 18.15 v pracovních dnech,“ dodal Horský.

V pátek večer bude nově jezdit vlak z Hodonína na Mutěnice. „Bude přímo navazovat na spoj od Ostravy. Hodně lidí s ním příjíždí a spoj přitom jezdil až dosud jen o víkendu,“ vysvětlil Horský. Podobně vznikly v Břeclavi spoje o víkendu, které naváží na expresy od Ostravy a Přerova.

Autobusy beze změn

Také cestujícím, kteří budou cestovat ve směru od Prahy, přibude v pátek večer spoj v Břeclavi. „Jezdit bude nový railjet ve směru na Hodonín. S jedním přestupem tak navíc bude možné pokračovat do Veselí nad Moravou a do slovenské Myjavy,“ doplnil Horský.

Zatímco vlakové jízdní řády doznaly mnoha změn, autobusy budou jezdit prakticky stejně. Jediná změna je na lince 161 mezi brněnskými Bohunicemi a Bystrcí, kde přibudou dopolední a večerní spoje.

