Peníze na jízdenku a zřejmě i věšteckou kouli by si měli do svých zavazadel přibalit cestující mezi Brnem a Tišnovem. Jízdní řády se tam neustále mění. Každý týden jezdí vlaky jinak!

Zapamatovat si odjezdy vlaků mezi Brnem a Tišnovem se stává skoro nemožné. Neustálé změny se týkají úseku Brno–Královo Pole – Tišnov. Odjezdy je nutné kontrolovat téměř každý den.



Mohou za to rychlíky

Do soboty 14. prosince platil na zmíněné trati jízdní řád pro rok 2024. Od neděle 15. prosince začal platit nový tarif, jenže ani ne do Vánoc, přes svátky platí opět jiný jízdní řád, a aby toho nebylo málo, od 2. ledna příštího roku bude opět jiný. To totiž začne platit řád výlukový, protože se zde budou opravovat koleje.

„Je to proto, že se v prosinci vrátily rychlíky na trasu Brno – Havlíčkův Brod. Platí tam proto tzv. konsolidační jízdy, kde jízdní řád pamatuje na delší cestovní dobu. Ta se postupně zkracuje,“ vysvětlil mluvčí společnosti Kordis Jihomoravského kraje Květoslav Havlík.



Místo pokladen validátory

To ovšem není jediná změna. Vlaky mezi Brnem a Tišnovem jezdili až do 14. prosince ve špičce každých 15 minut. Před Vánocemi a přes svátky vyjíždějí po půlhodině. Od 2. ledna budou intervaly mezi vlaky opět čtvrthodinové.

Na občasné cestující čeká ale i další překvapení, ale to je už společné pro celý kraj. Drtivá většina železničních pokladen na jižní Moravě byla od zavedení nového jízdního řádu zrušena a lidé si kupují jízdenky v tzv. validátorech. S hotovostí tam ale nepochodí, stroje přijímají platbu pouze elektronicky.

VIDEO: Validátory mají na jižní Moravě nahradit pokladny.