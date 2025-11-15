„Chceme Vyškovanům i návštěvníkům města nabídnout důvod, proč do zámecké zahrady s celou rodinou vyrazit. Zároveň budeme dbát o to, aby se do ní lidé neobávali chodit,“ řekl místostarosta Vyškova Roman Celý.

Kašna zmizí, voda ne

Zahradu budou protínat mlatové cesty. Okolo pokvetou květinové záhony s geometrickou dispozicí, aby měl návštěvník spoustu možností kam jít. Součástí bude zátěžový trávník a po obvodu květnatá louka.

„Poruchová a četně opravovaná kašna zmizí. Přesto bude mít voda v zahradě klíčovou roli. Vzniknou interaktivní vodní hříčky určené pro děti. Ty budou muset vyvinout určitou sílu, aby voda stříkala,“ upřesnil místostarosta.

Jako Květná v Kroměříži

Zásadní změnu pak v dolní části zahrady představují nové herní a workoutové prvky. Tato část bude vyžadovat zarovnání terénu. „Celkové převýšení v zámecké zahradě je až šestimetrové. V místě herních prvků proto vzniknou dvě terasy, každá přístupná schody i rampou,“ vysvětlil místostarosta.

Vyškovská zahrada se může pyšnit dlouhou historií. Největšího rozmachu dosáhla ve druhé polovině 17. století za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna.

Spolu se zámkem sloužila jako jeho hlavní reprezentační sídlo v době, kdy obnovoval Květnou zahradu v Kroměříži. Ta je zapsána do seznamu památek UNESCO. Právě s tou pojí vyškovskou zámeckou zahradu i autor obou konceptů – Giovanni Pietro Tencalla.

S proměnou parku začala radnice už nyní na podzim. Hotovo má být v červenci příštího roku. Práce vyjdou přibližně na 50 milionů korun a radnice je hradí sama ze svého rozpočtu. Po dobu rekonstrukce upozorňuje, že si práce vyžadují úplné uzavření areálu.

VIDEO: Zrekonstruovaná Vrchnostenská zahrada na hradě Pernštejn.

Na hradě Pernštejn otevřeli obnovenou Vrchnostenskou zahradu Zdeněk Matyáš

Takto má podle vizualizací vypadat Zámecká zahrada ve Vyškově
