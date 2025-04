Hana Patáková žije v Domaníně na Hodonínsku 25 let. Nikdy ale nezažila to, co ve čtvrtek večer. Ulicí se převalila blátivá řeka, která brala vše, co jí stálo v cestě. Sousedům, manželům Vašinovým dokonce odnášela auto.

„Trvalo to asi hodinu a bylo to strašné. Každou místnost máme od bahna. Průjezd jsme od něj čistili až do půlnoci,“ řekla Patáková. V domě ale aspoň může i nadále bydlet. Hůř jsou na tom Vašinovi ze stejné ulice.

Metr bahna v kuchyni

„Bydlet se tady bohužel už nedá. Statik nám zakázal vstup do obytných místností. Můžeme jen do kuchyně, kde byl až metr bahna. Vše je zničeno,“ podotkl Květoslav Vašina.





Přívalové deště v Domaníně na Hodonínsku (25. 4. 2025)

Na vlastní oči přitom viděl, jak dravá blátivá řeka unáší jeho auto. Pak prorazila první a vzápětí i druhou bránu u jeho domu. „Ani nevíme, kde skončila. Blátivá řeka ji musela odnést stovky metrů daleko,“ dodal.

Před lety jen sklep

Muž přiznává, že už jednou podobnou situaci zažil. „To bylo ještě za komunistů. I tehdy to bylo po velmi silném dešti. Tehdy jsme měli ve sklepě asi 70 cm vody, teď je sklep plný bahnité vody a dostalo se nám to až do domu,“ řekl zkroušeně.

Kromě zničení prakticky celého vybavení domu mají Vašinovi i jiné ztráty. „Nepřežilo osm z dvanácti slepiček,“ dodala jeho manželka. Nyní se společně s manželem budou muset uchýlit k dětem.

Bláto se do Domanína dostalo z polí, které jsou nad obcí. Předcházelo mu silné krupobití, které v obci vytvořilo závěje. Jaké škody kroupy a extrémní déšť způsobily, zatím není vyčísleno. Určitě ale půjde minimálně o miliony korun.