Hasiči nejvíce zasahovali na Hodonínsku a Blanensku. V tisícovém Domaníně voda z přívalového deště zatopila desítky objektů. „Nevypadá to vůbec dobře. Máme poškozené cesty. Děláme novou kanalizaci, která zatím byla zpevněná štěrkopískem, to je ale pryč. Voda všechno smetla do domů,“ řekla místostarostka Lenka Bruštíková.

Lidé podle ní nahlašují škody, zaplavené studny. „Škody je hodně, mapujeme to,“ uvedla. Jeden dům bude muset dokonce posoudit statik. Je možné, že objekt bude muset jít k zemi.

Zasažena třetina města

V Rájci-Jestřebí na Blanensku zatopil podle starostky Romany Synakieviczové dvouhodinový přívalový déšť také desítky domů. Ve městě žije asi 3700 obyvatel, zasažena byla podle ní více než třetina města.

„Přívalový déšť se zastavil přímo nad naším městem. Jsme v údolí, tak to tak dopadlo. V ulicích máme bláto z okolí a staveb, zasaženy byly desítky domů, šlo především o sklepy. Vytopená byla stolařská dílna. U jedné novostavby, kde dokopali základy, se sesunul svah, což nám způsobilo asi největší problémy. Hlína z výkopů skončila v zastavěné části,“ podotkla starostka.

Bouřky stály na místě

S přívalovým deštěm se potýkali například i v Syrovíně na Hodonínsku, kde žije bezmála 400 obyvatel. „Máme tu jednu exponovanou ulici, která je při větších přívalových deštích vždy zaplavená, jednou za deset let je to více. Šlo o bahno v ulici a asi tři zatopené sklepy, které hasiči vyčerpávali. Škody na obecním majetku nejsou,“ řekl starosta Zbyněk Mrkus.

Na Hodonínsku hasiči zasahovali ve více obcích, například i ve Veselí nad Moravou, Žeravicích, Ježově či Labutech. Postupně čerpali vodu ze sklepů, odstraňovali z komunikací naplavené bahno a další nečistoty, čistili kanálové vpusti. Evakuace obyvatel nebyla nutná.

Bouřky, které se ve čtvrtek objevily hlavně na Moravě, se téměř nepohybovaly, nebo byly na jednom místě opakovaně. Vznikaly tak přívalové srážky.