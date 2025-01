Zpět

na

Už několik let obchází úřady a snaží se obnovit parkovací místo pro invalidy. Václav Koudelka (77) z Brna ho využíval více než 20 let, než ho město bez náhrady zrušilo. Od té doby mu chodí pokuty, které ho ruinují. Nikdo z úředníků mu přitom nebyl schopný takřka sedm let (!) říci, že se nemá obracet na městskou část Brno – Královo Pole, ale přímo na magistrát. To zjistila až redakce Blesku.