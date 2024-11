„Rozhodli jsme se upravit ceny a sjednotit parkovné na vybraných parkovištích. Ceník se neměnil od počátku zavádění rezidentního parkování v roce 2018,“ řekl radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Proč ale došlo až k takovému velkému cenovému skoku, nevysvětlil.



Připlatí se i za měsíc

Návštěvníci města v zónách B a C zaplatí nově o deset korun víc, než nyní. V zóně B to bude po celých 24 hodin 40 Kč/h, zóna C bude stejnou částku účtovat od 6 do 17, od 17 do 6 zůstane cena na 30 Kč/h. Radní Kratochvíl si je ale jist, že cena není nijak vysoká. „Je stále nižší, než je tomu u většiny měst v ČR,“ dodal Kratochvíl.

Zvyšuje se také cena dlouhodobého parkovacího oprávnění pro návštěvníky v zóně B na jeden měsíc z 1 200 korun na 1 600 korun a cena oprávnění na rok z 12 tisíc na 16 tisíc korun.



Zdarma už jen hodina

Nepříjemné překvapení bude čekat na návštěvníky Ústředního hřbitova a krematoria. Parkoviště bylo až dosud na první dvě hodiny bez poplatku, teprve po překročení této doby se platila dvacetikoruna. Nově bude zdarma pouze první hodina, což například na poslední rozloučení v krematoriu většinou nestačí, druhou hodinu už radnice zpoplatnila částkou 30 Kč.

V Praze 5 například rezident platí u prvního auta 1200 Kč/rok, a to za velkou parkovací oblast. Pokud si vybere malou, tak uhradí jen 600 Kč/rok. V druhém největším městě na Moravě – v Ostravě stojí roční rezidentní parkovné 360 Kč/rok a v Olomouci 600 Kč/rok.

