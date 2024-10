Kozoroh

Milí Kozorozi, na prvním místě bude zajištění pohodlí rodiny. Od rána se budete starat o to, aby měli vaši blízcí vše, co potřebují. Dokonce je zapojíte do domácích prací. Měli by vědět, co všechno je nutné v domácnosti zařídit. Bez řečí vás poslechnou.