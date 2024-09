Ivo Svoboda se nikdy práci nevyhýbal. Po základní škole nastoupil do učení a od té doby pracoval. Většinou na území Československa a později České republiky.

Část života ale odpracoval stejně jako statisíce Čechů v zahraničí. V jeho případě v Německu. Řádně přitom platil všechny daně.

Doklady dodal

Když se dostal do penzijního věku, snažil se úředníkům práci ulehčit a potvrzení z Německa si sám zajistil a ČSSZ ho dodal. Nebyla to přitom jeho povinnost. „Pokud klient podá žádost v ČR, údaje ze zahraničních evidencí si vyžádáme přímo od příslušných institucí, které je mají k dispozici,“ potvrdila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Jaké tedy bylo jeho překvapení, když mu došlo zamítavé rozhodnutí. „Účastník řízení získal ke dni 14. 8. 2024 pouze 30 let a 118 dnů… nesplňuje podmínku získání 35 let doby pojištění,“ stojí v rozhodnutí úředníků. Svoboda přitom odpracoval téměř 45 let!

Německo nazapočítali

Svoboda zjistil, že mu nebyla započítána doba odpracovaná v Německu. „Pracoval jsem tam od roku 1982 do roku 1997. Řádně jsem platil daně. Potvrzení od německého úřadu pro důchodové pojištění datovaný v březnu 2024 jsem přitom v dobré víře v originále předal na ČSSZ v Brně,“ řekl Svoboda.

Stát mu tak měl odpracované roky v Německu plně započítat. Část penze měl poté pobírat z ČR a část z Německa. V Německu si odpracované roky u nich a v České republice dokázali sečíst a částečnou penzi Svobodovi přiznali. V České republice se tomu úředníci brání, přestože podle zákona musí postupovat stejně.

Spletli mu datum

„Pokud klient potřebnou dobu pojištění získá pouze přičtením dob pojištění získaných v jiných členských nebo smluvních státech, bude mu přiznán dílčí důchod, jehož výše bude odpovídat délce pojištění získané v ČR,“ upřesnila Drmolová.

„Nevím, co si mám o tomto postupu českých úředníků myslet. V rozhodnutí jsem navíc našel několik faktických chyb. Například tu, že jsem byl účastníkem pojistného řízení v letech 1975 až 1924! Měl jsem tam popletený i datum narození. Rozhodně se budu bránit dál a věřím, že dosáhnu na penzi, na kterou mám plný nárok,“ zakončil Svoboda.

VIDEO: Fiala: Důchodová reforma je zásadní, ANO straší seniory! Babiš: Podvedli nás a okrádají důchodce.



Video Video se připravuje ... Fiala: Důchodová reforma je zásadní, ANO straší seniory! Babiš: Podvedli nás a okrádají důchodce Facebook - P. Fiala, A. Babiš