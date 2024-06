Blíženci

Milí Blíženci, nyní jste empatičtí a dokážete lidem naslouchat. Sice máte dojem, že vás někteří příbuzní pomlouvají za zády, ale neřešíte to do krajnosti. Máte pravdu. V odpoledních hodinách vás to potáhne za zábavou a dáte přednost přátelské atmosféře.