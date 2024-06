Zpět

Do opravy bezmála 500 let staré Skalické brány se pustila v těchto dnech radnice ve Strážnici na Hodonínsku. Má obavu, že by tato památkově chráněná budova zchátrala. Podobné obavy přitom město má i o druhý pozůstatek minulosti – o Veselskou bránu. Na její opravu ale radnice ještě nemá peníze.