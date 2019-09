Zpět

na

Do konce 19. a počátku 20. století mohou nahlédnout návštěvníci strážnického skanzenu. Pořad Podzim na dědině představuje škubání hus, šlapání zelí či šůstání kukuřice. Zavítat do minuloti můžte ještě dnes od 13 do 16 hoidn, do 13 hodin mají areál rezervovaný školy.