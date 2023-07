Žádné kombajny, ale vše hezky ručně. Skanzen ve Strážnici v neděli předvedl, jak se po staletí sklízelo a zpracovávalo obilí. Nutno říci, že to byla pořádná lopota. Dělalo ji hodně lidí, přesto trvala hodně dlouho.

Nejdřív s kosami do pole sklidit obilí. Poté ho svázat do snopů a odvézt na mlatevnu, kde z nich muži s cepy museli systematickým klepáním oddělit zrno. „Zrno se pak vezlo mlynářům. Ti ale častokrát neměli vodu, tak ho museli pomlít na žernovu ručně,“ vysvětlil Martin Šimša.



Skanzen ve Strážnici předvedl, jak se po staletí sklízelo a zpracovávalo obilí. Hynek Zdeněk

Ruční drcení obilí bylo náročné a také hodně zdlouhavé.vysvětlil Šimša.

Konec sklizně se dřív slavil pletením dožínkových věnců. „Pletly se do něj všechny obilniny, občas se přidávaly makovice i luční kvítí. Chasa ho pak nesla do kostela, aby se pánu Bohu poděkovalo za úrodu. Poté dostal věnec hospodář, který za to svým pomocníkům uspořádal hostinu a častokrát pozval i muziku,“ vysvětlila Ludmila Bulvasová.



Lukáš Zálešák veze na voze taženém krávou Matyldou sklizené konopí do sušárny.

„Po vysušení a opětovném namočení rostlin se oddělila vlákna, z nichž předci vyráběli nitě a z nich oblečení,“ vysvětlil Lukáš Zálešák.