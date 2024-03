„Dokácíme jen stromy, které jsou rizikové,“ slíbil v pondělí večer na jednání zastupitelstva podrážděným obyvatelům města starosta. Těch mělo být celkově osm.

Kácení vyvolalo mezi obyvateli zděšení, dokonce u stromů, o která se léta starají, zaparkovali svá auta, aby je před dřevorubci ochránili.



Ke kácení se prý vrátí

V úterý ale motorové pily poslaly ve Skalické ulici dolů hned deset stromů. „K těm sedmi stromům jsme ty tři přidali z bezpečnostních důvodů a na žádost občanů z přilehlých nemovitostí. Nemohly zůstat tak, jak byly, protože zasahovaly do sítí. Potřebovaly ořez. Jenže, po něm by nebyly stabilní a staly by se nebezpečnými. Proto jsme je nechali pokácet,“ vysvětlil Ljasovský.

Ve Strážnici dokončili kácení stromů u silnice I/55, u některých stromů pokračují ještě ořezy. Hynek Zdeněk

Aktuálně jsou podle něj pokáceny již všechny stromy, které byly rizikové, a další podobný zásah podle něj radnice momentálně nechystá. „Jde ale jen o odložení situace, ke kácení se budeme muset z bezpečnostních důvodů vrátit. Pokud s tím někdo nebude souhlasit, umožníme mu o strom se nadále starat, ale bude muset přijmout za strom i odpovědnost,“ upozornil starosta.



Město plánuje vysadit nové stromy, o druhu se nyní jedná. „Bude se jednat o stromy, které nebudou vytvářet rozvětvenou korunu.upřesnil vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Jaromír Michálek.