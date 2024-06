Obdivuhodnou lásku k přírodě ukázali golfisté z resortu Kaskáda v Kuřimi na Brněnsku. Nejenže jim nevadí, že se jim už tři roky prochází mezi jamkami statný labuťák Pepa, dokonce se jim ho zželelo, že je sám. Vyjeli proto až do Buchlovic, aby mu přivezli partnerku. Byla to labutí láska na první pohled!

„Pepa je u nás už osm let. Žil původně v hejnu. Má ale poraněné křídlo, kvůli kterému nemůže vzlétnout. Poslední tři roky tady žil sám. Bylo nám ho líto,“ vysvětlila hledání partnerky manažerka golfového resortu Veronika Mojžíšová.



Samec ji chtěl zabít

Po zveřejnění výzvy se ozvala záchranná stanice v Buchlovicích, kde měli labutí dámu se stejným problémem, jaký má Pepa. Žila také proto osamoceně. Tamní labutí samec jí dal jasně najevo, že se mu má klidit z cesty. Dokonce hrozilo, že jí zabije.

Převoz do Kuřimi tak zřejmě vnímala jako vysvobození. „Když jsme ji přivezli na návěsu do golfovém areálu, tak si téměř ze zadní sedačky položila hlavu na rameno údržbáře. Rychlá jízda se jí viditelně líbila,“ řekla se smíchem Mojžíšová.



Milují rychlou jízdu

Kupodivu, podobnou situaci si pamatují golfisté i u převozu Pepy. „Také on má rád rychlou jízdu. Dokonale ho při převozu uklidnila,“ dodala pro pobavení detail mluvčí resortu Denisa Ranochová.

Když golfisté přivezli labuť do areálu, záměrně jí vypustili v jiné části, než byl Pepa a nechali na přírodě, aby se oba ptáci v rozsáhlém komplexu našli sami. Trvalo to několik dnů.



Pepa nejdříve dělal drahoty

Při prvním kontaktu se Pepa se nechal od labutí slečny doslova „balit“. Předstíral nezájem, což její touhu ještě umocnilo. Okamžitě se za ním vydala. Stačilo pár dnů a byla tzv. ruka v rukávě. Nyní labutě neudělají bez sebe ani krok. Golfisté přitom bedlivě dbají na to, aby pár neohrozili. Navzájem si předávají informace, u které jamky zrovna labutě jsou.

„Necháme nyní na dětech z naší golfové akademie, aby labutí nevěstě vybraly jméno. Aktuální jsou na stole varianty: Pepinka, Laděnka, Josefína, Kráska, ale vše se ještě můžu změnit. Do hlasování se zapojí také děti z 10 škol z celé ČR, které se věnují golfu, protože u nás 4. června proběhne turnaj základních škol,“ vysvětlila Ranochová.



Doufají v potomstvo

Podle golfistů žil Pepa vždy tak trochu osamoceně. „Nevíme o tom, že by měl nějaké potomky. Je tak možné, že svou partnerku našel až nyní. Proč mají obě labutě poraněná křídla, není známo. Nejčastěji vznikají po kontaktu s dráty vysokého napětí,“ upřesnila Mojžíšová.

Golfový resort Kaskáda se o zraněné labutě stará už osm let. V zimním období jim zajišťuje zimoviště a dodává pravidelně stravu. V posledních letech to bylo tedy už je o Pepu, nyní to už bude o labutí pár.