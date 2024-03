„Začali jsme ve 14 hodin a po zkušenostech z minulých jsme předem věděli, že nám upletení zabere čtyři až pět hodin času,“ řekl letošní stárek folklorního souboru Krúžek Tomáš Sedlařík (18).



Video Video se připravuje ... Členové folklorního souboru Krúžek v Němčičkách upletli 15 metrů dlouhou pomlázku. Hynek Zdeněk

V okolí obce krátce předtím zmizely ze stromů všechny masivní vrbové pruty. Některé s průměrem i několik centimetrů.vysvětlili členové souboru.

S takto velkou pomlázkou je potřeba šlehat opatrně. „Není to tak, že by měl toto privilegium stárek, budeme se postupně střídat. Šlehat ale samozřejmě mohou jen ti, kterým to stav dovolí,“ dodali se smíchem folkloristé.



Na upletení obří pomlázky bylo potřeba zhruba deseti párů rukou a několika desítek prutů.

V roce 2016 upletli členové souboru Krúžek rekordní žílu, která měřila 66 metrů a 66 centimetrů. Byla zapsána i v České knize rekordů, pak ji ale překonali konkurenti z Biskupic délkou 102 metrů.