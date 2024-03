Do seznamu neobvyklých zásahů si o víkendu brněnští hasiči připsali záchranu nešťastného medvídka mývala. U Střelic na Brněnsku totiž uvízl na sloupu veřejného osvětlení.

Specialisté ze stanice Brno-Přehrada si věděli rady. „Medvídka jsme odchytili pomocí speciálního vaku,“ řekl mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Putoval do záchranné stanice v Rajhradě, kde dostal menu v podobě ovoce a kuřátek.

„Protože jde o zvíře zapsané do seznamu invazních druhů, musíme vyřešit, co s ním. My se staráme převážně o dravé ptáky, tady zůstat nemůže,“ uvedl vedoucí stanice Jaroslav Sedláček.

V úvahu tak přichází azyl v některé v českých zoologických zahrad. Mývaly severní chovají například v Zoo Tábor.

Video Video se připravuje ... Medvídek mýval uvízl na Brněnsku na sloupě HZS Jihomoravského kraje

Co je invazní živočich

Invazní druh je druh na daném území nepůvodní, který se zde nekontrolovaně šíří, přičemž agresivně vytlačuje původní druhy, které mají podobnou funkci v přírodě, jako on. U obzvlášť nebezpečných invazí může dojít k tomu, že se daný druh začne šířit natolik nekontrolovaně, že rozvrací celé ekosystémy, což vede k rozsáhlým ekologickým škodám a potlačení či likvidaci mnoha původních druhů.