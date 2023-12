Váhy

Pokud chcete do něčeho investovat, tak to udělejte. Hvězdy vám přejí zisky, o nichž se vám nesnilo. Dokonce se zbavíte nerozhodnosti, která vás často svírá. Naopak v práci si dejte pozor na to, jak k plnění povinností přistupujete. Moc se vám do nich nechce.