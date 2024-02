„Máme tady i druhy, které jsou na zemi zastoupeny už jen pár desítkami kusů. V Evropě je má kromě nás jen Královská botanická zahrada v Londýně. Veřejnosti jsou tam ale nepřístupné,“ upozornil správce skleníku Karel Martinec (55).

Skleník v nemocnici

V Hodoníně to vypadá, jak v pralese. Kromě cykasů tam návštěvníci uvidí růst skořici, černý pepř, cedrát, zázvor, jahodový strom, nebo třeba monsteru s plody o velikosti banánu. „Banán připomínají i chutí. Jsou jedlé,“ upřesnil Martinec.

Paradoxní je, že o Zimní zahradě, jak se unikátní skleník oficiálně nazývá, místní příliš neví. „Jezdí nám sem lidé z celé Evropy, ale z Hodoňáků ví o něm málokdo, přitom je v areálu nemocnice,“ přidal zajímavost jeho správce.

Označení nemají záměrně

Drtivá většina vzácných cykasů není záměrně označena cedulkami. „Je to z důvodu bezpečnosti. Jinak by hrozilo, že by se někdo mohl pokusit ty nejcennější kusy ukrást,“ vysvětlil správce skleníku. Ze stejného důvodu je tam omezená pravovní doba. Otevřen je od pondělí do pátku mezi 8 a 14 hodinou. O víkendech a svátcích je zavřeno.

Ve skleníku jsou kromě rostlin i rybičky a papoušci. „Když byla nedaleko burza ptactva, několik nám jich tehdy někdo ukradl. Kasičku nám už třikrát vylámali krumpáčem. Co tam zloději čekají, že najdou, když se tady platí dobrovolné vstupné?,“ nechápal Martinec. Jednou navíc vyhynuly rybičky poté, co se v jejich rybníčku okoupali bezdomovci.

Některé cykasy rostou i více než tisíc let.