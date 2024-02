Váhy

Nic nesázejte ani nepřesazujte, ponechte půdu odpočívat. Je sice správné, že si chcete interiér ozvláštnit bylinkami, ale odložte to na zítra. Během novoluní relaxujte i vy a buďte nad věcí. Nepouštějte se ani do zbytečných konfliktů. Nemá to cenu.