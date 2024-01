Váhy

Od začátku ledna to není v rodinném kruhu ideální. Až doposud jste se snažily atmosféru odlehčit, ale už na to nemáte kapacitu. Nejvíce vám vadí, že příbuzní nespolupracují a každý si jede svoji pravdu. Neřešte to a udělejte více času na své potřeby.