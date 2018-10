Zpět

Stromy rostou klidně i 500 let a přesto neustále plodí ovoce. To má lahodnou chuť lehce připomínající hrušky. Oskoruše přesto nejen z České republiky, ale i z Evropy už téměř vymizely. Na jižní Moravě je vrací do přírody skupina nadšenců na Salaši Travičná u Tvarožné Lhoty na Hodonínsku.