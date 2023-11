Býk

I když je teprve úterý, klidně si vyrazte do společnosti. Užijte si divadelní představení či si vyjděte s kamarády do kina. Na jakékoliv kulturní akci můžete úplnou náhodou potkat zajímavého člověka, s nímž si padnete ihned do oka. Ať vám neuteče!