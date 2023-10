„Chtěli bychom ještě oficiálně poděkovat operátorce, která nám tak pomohla přes telefon, i záchranářům, kteří poté přijeli na pomoc a v pořádku mě a dceru dopravili do porodnice. Bylo by prosím možné se s paní a záchranáři spojit a ještě jednou jim všem poděkovat?“ napsala Lucie dopis do brněnského centra jihomoravské záchranné služby.

„Všichni odvedli skvělou práci a my jsme jim nesmírně vděční, protože si nejsme jisti, jak by to bez nich vše dopadlo,“ doplnila Lucie.

Nyní došlo na osobní setkání. Manželé společně se synem Víťou a tříměsíční Izabelkou poznali operátorku Lýdii Novotnou a záchranáře Davida Faltuse. Jeho kolegové Stanislav Čandrla a Miroslav Macháček, kteří se o maminku po porodu také postarali, se na setkání dostavit nemohli, ale poslali pozdravy.

„Jsme moc rádi, když naše výjezdy končí šťastně, celé rodině přejeme hlavně hodně zdraví,“ poznamenala mluvčí záchranky Michaela Bothová.

