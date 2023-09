Býk

O rodinné pohodě si můžete jen snít. Bohužel si za to můžete sami, protože se nechováte ke svým blízkým slušně a neúměrně prosazujete svoje názory. To by se vám nemuselo vyplatit, a proto si dávejte na slova vypuštěná z úst. Litovali byste jich.