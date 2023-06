Brno se rozhodlo vzít si na halu úvěr 2,2 miliardy korun. Splácet ho má přitom 25 let, tedy až do roku 2050. Při nastaveném úroku od České spořitelny ve výši 4,87 % to znamená, že ve výsledku zaplatí 3,9 miliardy. Půjčku tak město přeplatí o 1,7 miliardy korun.



délka: 02:13.12 Video Video se připravuje ... Tak má vypadat nová hala pro Kometu Brno arenabrno.cz

ocenil hlasování zastupitelů radní Petr Kratochvíl (55, ODS). Primátorka Markéta Vaňková (45, ODS) je navíc přesvědčena, že současná ekonomická situace umožňuje městu halu postavit.

Opoziční zastupitelé nicméně poukazují na riziko, že takto velký jednorázový úvěr může ohrozit další plánované stavby. „Jde například o fotbalový stadion, atletickou halu či kreativní centrum,“ upozornil například Matěj Hollan (38, Zelení a Žít Brno).



Náklady skoro šest miliard

Proti jsou i Piráti. „Bude se jednat o nejrizikovější brněnskou stavbu století,“ burcuje Tomáš Koláčný (30). Proti úvěru je i SPD.

Celkové náklady na výstavbu haly jsou nyní předpokládány ve výši 5,76 miliardy korun. Podstatnou část má město zaplatit ze svých zdrojů. Až v červenci se přitom od Evropské komise dozví, zda je možné stavbu takového rozsahu podpořit z veřejných zdrojů. Město má slíbeny ale i dotace, od Národní sportovní agentury ve výši 300 a od Jihomoravského kraje 200 milionů korun.



Bez soukromého kapitálu

Jako velký problém vidí opoziční zastupitelé i to, že se nenašel soukromý subjekt, který by byl halu ochoten provozovat a odvádět z ní městu každoročně smluvenou částku. Provoz tak má zajišťovat městská společnost Arena Brno.

Nová hala má stát v areálu brněnského výstaviště. Kapacitu má mít až 13 tisíc diváků a nabídne až 30 variant využití. Předpokládá se, že ji budou využívat hlavně hokejisté Komety, jejichž dosavadní aréna s kapacitou 7 700 diváků nepostačuje.