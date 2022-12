O doplacení rozhodli radní. „Doplatíme částku kolem 20 milionů za zpracování projektové dokumentace. To byla ta poslední část ze vztahů, která nebyla dořešena. Projektová dokumentace nebyla na 100 procent, ale asi na 95 procent. Částka tomu odpovídá," shrnula primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Společnosti Výstavba atletické haly Campus už v minulosti Brno zaplatilo za projektovou dokumentaci přes 14 milionů korun.

Pokud by se město podle ní rozhodlo postavit atletickou halu jinde, stejně by bylo potřeba projekt upravit. Město ale zatím nemá konkrétní lokalitu, kde by mohla hala být.

Do projektu zasáhla politika

Brno smlouvu se zhotovitelem s náklady na stavbu kolem 800 milionů uzavřelo v srpnu 2018 a mělo i platné stavební povolení. Po volbách se ale změnilo vedení a namísto koalice vedené hnutím ANO byla v čele radnice koalice vedená ODS.

Vedení města pak projekt několikrát přerušilo a snažilo se na stavbu získat dotaci 300 milionů z Národní sportovní agentury, což se nepodařilo.

Kvůli nárůstu cen stavebních materiálů hrozilo, že náklady na stavbu se zvednou na jednu miliardu.Vedení města se proto rozhodlo smlouvu se zhotovitelem ukončit. Atletická hala má mít 2200 míst pro diváky a měla být k dispozici atletům z celé jižní Moravy, kterým zázemí především na zimní období chybí, stejně jako Masarykově univerzitě.

VIDEO: Vizualizace multifunkční haly, kde bude hrát i brněnská Kometa