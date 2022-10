Tvar, který připomíná oko, už získal pravomocné územní rozhodnutí. Nahradí současný autoservis, jehož provoz skončí příští rok. Stavba s rozpočtem 600 milionů korun má začít na podzim roku 2023. Za projektem stojí developerská společnost Top Estates. Stejná společnost plánuje i modernizaci brněnského hotelového komplexu Myslivna.

Architektonický návrh projektu Woko se zrodil v kanceláři Gebas Atelier, práce zabrala přibližně tři roky. „Představuje pro nás neustálý pohyb. Budova je navíc na velmi exponovaném místě, takže její vzhled přímo ovlivnil i tvar, poloha a funkce pozemku,“ uvedl architekt Miroslav Gebas.

Woko je originální

Proč inspirace okem? „Impuls vyšel od investora, chtěl přijít s něčím originálním," řekl Gebas.

Alfou a omegou stavby bude zeleň v jednotlivých patrech a atriu, kde celkem umístí tisíce rostlin a také stromy. „Chtěli jsme využít každé volné místo. Zeleň významně pomůže ochlazování objektu, využijeme i dešťovou vodu," dodal architekt.

Do projektu Woko se zapojil rovněž zahradní ateliér Flera. Ten se zhostil pojetí zelené střechy, atria a kaskádovitých teras na jednotlivých podlažích. Díky uzavřenému architektonickému řešení nabídne Woko svět sám pro sebe. Jednak v atriu, kde spojení vody a zeleně vytvoří uklidňující dojem, jednak na zelené střeše, která je navržena jako místo pro odpočinek.

Výhled na město

Celkově budoucí Woko zahrnuje 10 380 metrů čtverečních plochy s pěti nadzemními podlažími. „Komunitní střešní zahrada s kavárnou poskytne svým uživatelům prostor pro odpočinek, pracovní schůzky i panoramatické výhledy na město,“ slibuje Top Estates.

Na sociálních sítích vyvolal projekt nadšení i odmítavé reakce. „Budova jako taková je dle mého názoru nádherná v porovnání s kostkami bez nápadu, které se staví všude okolo,“ míní přispívatel Martin.

„Jako pěkný to je, ale na co? Obchodů je všude plno, kanceláří taky a jsou prázdné,“ soudila naopak Lenka. Woko by mělo být dokončeno v roce 2025, kdy nejspíš přijde další vlna polemiky.

