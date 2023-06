„Cílem bezobslužného provozu je zvýšit efektivitu prodejny a dokázat její rentabilitu. Toho chceme dosáhnout tím, že si zde lidé nakoupí i v podvečer. V okolí tady žádná taková možnost není, nyní musí sednout do auta a jet do velkých obchodů v Letovicích nebo Boskovicích,“ uvedl starosta Vísek Stanislav Kamba (KDU-ČSL).

Pro lidi priorita

Aktuálně je denní obrat prodejny asi 9000 korun, starosta si dokáže představit zvýšení na 12 tisíc. Obec, která má asi 250 obyvatel, prodejnu koupila na přelomu roku od Jednoty Boskovice za 2,5 milionu.

„Loni na podzim jsme svolali obyvatele a ptali se, jak k obchodu v obci přistupují. Jasně vyplynulo, že bychom jej měli zachovat, proto jsme jej koupili. Sice jsme pozastavili jiné investice, ale obchod je priorita. Plánujeme rozšířit parkoviště, sortiment doplnit o smíšené zboží a vybudovat bezbariérový vstup," uvedl Kampba a dodal:

„Se zásobováním nám pomáhá vietnamský obchodník, který je navázaný na různé velkoobchody a dodává zboží za zajímavé ceny. Kromě toho tady máme třeba uzeniny od producenta z Olešnice, takže chceme nabízet i regionální zboží,“ dodal starosta.

Jak to funguje?

U vchodu do obchodu je nainstalované čidlo pro ověření bankovní identity. Pokud ji člověk nemá, obec mu vystaví speciální kartu. Uvnitř obchodu je samoobslužný kiosek a tzv. pokladnováha. Nad nimi je kamera pro kontrolu celého procesu nakupování, na který bude dohlížet pověřená osoba.

„Může to být třeba paní prodavačka nebo někdo jiný, kdo bude mít obchod na starost. Tomuto člověku přijde oznámení do telefonu kdykoliv někdo vstoupí a kdo to je. Systém ho následně upozorní na markování zboží, zaplacení a o tom, že nakupující odešel,“ vysvětlil Kamba.

Prodavačka jen ráno

Prodavačka bude osobně v prodejně zhruba od 7 do 9 hodin, aby vyskládala zboží a udělala vše potřebné. Poté bude prodejna v bezobslužném provozu až do 21 hodin. „Nechceme to nechávat přes noc, aby sem někdo nepřišel v podroušeném stavu a něco se nestalo,“ dodal starosta.

Obec nyní čeká na dodání speciálního bankovního terminálu, což by mělo být do konce týdne. Hned poté začne zkušební provoz. Náklady na přeměnu prodejny na bezobslužnou Kamba vyčíslil na necelého půl milionu korun, přičemž 200 tisíc korun by měla pokrýt dotace z kraje.

