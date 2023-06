Martin (16) z Boskovic trpí dětskou mozkovou obrnu. Když rodiče Karel a Eva překonali prvotní šok, rozhodli se s pomocí specialistů udělat pro svého syna, co mohou. Vyplatilo se. Po 16 letech Martin studuje na gymnáziu v Boskovicích a rád by zkusil i vysokou školu. Potřeboval ale motor na invalidní vozík. Díky sbírce, kterou záchranáři vypsali a štědrým dárcům, se jeho sen stal skutečností.

Martin (16) je šikovný student gymnázia a uvažuje o studiu vysoké školy zdravotnického směru. Jenže má hendikep. Narodil se předčasně ve 31. týdnu těhotenství a v 10. měsíci mu lékaři diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu.

Aby mohl dál studovat a byl více soběstačný, vypsal Nadační fond Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje sbírku. Martin potřeboval přídavný pohon na invalidní vozík, který i s náhradní baterií stojí zhruba 100 tisíc korun.

Za pár dní vybráno

Odezva byla rychlá a úžasná. Potřebná částka na transparntním účtu nadace naběhla během několika dnů. „Moc za to děkujeme. Martinovi přídavný pohon usnadní život," uvedli záchranáři na svém webu. Štědrým dárcům poděkoval i sám Martin.

Dárci přispěli Martinovi postiženému dětskou obrnou na motorek k vozíku ZZS JMK

Pro Martin ai jeho rodiče je to velká úleva. Chlapec statečně bojuje od kojeneckého věku. Tehdy magnetická rezonance přinesla zdrcující zprávu. Prokázala poškození mozku, které bylo pravděpodobně způsobeno jeho nedokrvením při porodu.

Šok po magnetické rezonanci

„Bylo nám řečeno, že se poškodila pohybová oblast a Marťovi byla stanovena diagnóza spastická dětská mozková obrna, což byl pro nás samozřejmě šok, který jsme nečekali,“ vzpomíná táta Karel Mazal, který u krajské záchranky jezdí se sanitkou.

Rodiče se nevzdali. „Velkou pomocí námbyla naše fyzioterapeutka. Díky ní jsme udělali obrovský kus práce za celých již 16 let, co s námi spolupracuje. Protože cvičení je pro našeho syna každodenní součástí života,“ dodala Eva.

Martin postupně absolvoval šest operací, tři ortopedické a tři operace očí kvůli šilhání. Letos jej nejspíš čeká čtvrtá.

Pomáhají spolužáci i profesoři

Po duševní stránce je mladík v pořádku. Na gymnáziu si pochvaluje výborný kolektiv spolužáků i fajn pedagogy, kteří se mu snaží pomáhat. „Nejvíc mi samozřejmě pomáhají naši. Už spolu sice nežijí, ale jsou skvělí. Mám je rád a taky mám rád sestru Valérii,“ svěřil se Martin, kterého baví plavání a televizní vědomostní soutěže.

Po střední škole by chtěl na vysokou školu se zaměřením na zdravotnictví. „Chtěl bych být co nejvíc samostatný. Proto by mi moc pomohlo, kdybych měl přídavný pohon na invalidní mechanický vozík. Měl bych pak větší volnost a možnost pohybu,“ doufal Martin. Jeho přání se díky sbírce vyplní.