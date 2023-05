Panna

Ode dneška je Venuše v blahodárném trigonu s vaším znamením, tudíž se můžete vrhnout na seznamování. Vypusťte z hlavy předchozí nezdary a pusťte si do života lásku. Nemyslete si, že to budete mít složité. V květnu se do vás určitě někdo zamiluje.