V přírodě na ně už nikde nenarazíte, a to ani, když se vypravíte do afrického safari. Lvi berberští totiž před 60 lety vyhynuli. Poslední kusy tohoto živočišného druhu přežily jen díky tomu, že byly ve zvěřinci marockého krále. Odtud se dostaly do některých zoologických zahrad, ke kterým se nově zařadil i Hodonín.