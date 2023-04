Ryby

Na víkendový odpočinek se skutečně těšíte a pojmete ho smysluplně. Trochu vám to bude kazit trvalý partner, protože vás bude chytat za slovíčko. Ani náhodou to neřešte a věnujte se tomu, co vás baví. Klidně si vyrazte s kamarády na krátký výlet.