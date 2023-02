Nejvyšší správní soud v Brně potrestal pražského soudce Kamila Kydalku (59) za průtahy v soudních řízeních 30% srážkou z platu na dobu dvou let. Přijde tak o 1,4 milionu korun!

Nevyhověl tak návrhu předsedkyně Městského soudu v Praze na nejtvrdší postih, zbavení funkce.

Kárný senát dal žalobě zapravdu jen částečně, u některých průtahů Kydalku zprostil, v sedmi případech ale dospěl k závěru, že soudce skutečně pochybil.

Nedostatek sebereflexe

Podle předsedy Tomáše Langáška kárný senát „velmi vážně zvažoval“ navrhované odvolání Kydalky z funkce. Nakonec uložil nepřísnější finanční postih, který zákon umožňuje. „U soudce Kydalkova postavení jde o 1,4 milionu korun hrubého,“ upřesnil předseda kárného senátu.

Jako přitěžující okolnost hodnotil Kydalkova dřívější kárná řízení, ale také nedostatek sebereflexe. „Nevím, co myslí nulovou sebereflexí, to jsem nepochopil," řekl po vynesení verdiktu Kamil Kydalka. Proti rozhodnutí se nelze odvolat, lze však podat ústavní stížnost. „Až přijde písemné rozhodnutí, sedneme si na to a uvidíme,“ dodal. Kydalka je jedním z nejdéle sloužících mužů v taláru v Česku, soudí od roku 1988.

Jaké kauzy Kydalka například soudil

*Obří bytový podvod H-Systém, hlavní obžalovaný Petr Smetka vyfasoval 12 let vězení.

* Vraha z úřadu práce Jiřího Dvořáka; vloni dostal doživotí za to, že zastřelil zaměstnankyni na úřadu práce v Praze.

* Kauzu pražských „vlčích dětí“, jejich otce poslal v roce 2012 na 8 let za mříže.

* Přepadení kurýrního vozu před pražskou IKEA, který se stal námětem dílu Případy 1. oddělení. Tam jeden z pachatelů, který použil samopal, dostal za pokus vraždy 22 let.

* Šéfa kabinetu Jiřího Paroubka a Stanislava Grosse (oba ČSSD) Zdeňka Doležela v politické kauze „pět na stole v českých“; vyfasoval dvouletou podmínku.

VIDEO: Za Katrem: Braní úplatků, okrádání advokátů i řízení v opilosti.